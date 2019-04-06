22 لاعبًا في قائمة وادى دجلة لمواجهة المقاولون.. وغياب الجباس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اليوناني تاكيس جونيس، المدير الفني لوادى دجلة قائمة فريقه لمواجهة المقاولون العرب، اليوم، السبت، على ستاد بترو سبورت، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من عمر الدورى. وضمت القائمة 22 لاعبًا هم.. Advertisements محمد عبد المنصف، خالد وليد، إسحاقو يعقوبو، خالد رضا، أسامة العزب، رمزى خالد، محمد أشرف، يايا سوماهورو، مصطفى طلعت، محمد هلال، عمرو صالح، محمد عبد العاطى، حسام عرفات، بوزاس فاسيلوس، محمد جمال بيبو، محمد رضا، أحمد بيكهام، إبراهيم عايش، محمود مرعى، أحمد سيد، إبراهيما نداى، بسام وليد. ويغيب عن صفوف الفريق الدجلاوى المهاجم دودو الجباس لتعرضه لإصابة شد فى العضلة الخلفية.

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