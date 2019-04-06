الارشيف / اخبار الرياضه

سيدات الأهلى يحسمن لقب دورى الطائرة قبل انتهاء المسابقة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات الأهلى يحسمن لقب دورى الطائرة قبل انتهاء المسابقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى فى حسم لقب الدورى الممتاز بالفوز على سبورتنج 0/3 فى الجولة قبل الأخيرة .

 

Advertisements

جاء حسم الدورى فى ظل الوصول إلى النقطة 59 محلقا فى الصدارة قبل أن تنتهى المسابقة السبت المقبل، فضلا ان الأهلى يتبقى له لقاء مؤجل مع سموحة الاثنين القادم .

 

جدير بالذكر أن الأهلى حصل مؤخرا على لقب البطولة الإفريقية للمرة العاشرة فى التاريخ بالفوز 3/1 على قرطاج التونسى فى النهائى .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سيدات الأهلى يحسمن لقب دورى الطائرة قبل انتهاء المسابقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا