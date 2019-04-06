شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات الأهلى يحسمن لقب دورى الطائرة قبل انتهاء المسابقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى فى حسم لقب الدورى الممتاز بالفوز على سبورتنج 0/3 فى الجولة قبل الأخيرة .

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جاء حسم الدورى فى ظل الوصول إلى النقطة 59 محلقا فى الصدارة قبل أن تنتهى المسابقة السبت المقبل، فضلا ان الأهلى يتبقى له لقاء مؤجل مع سموحة الاثنين القادم .

جدير بالذكر أن الأهلى حصل مؤخرا على لقب البطولة الإفريقية للمرة العاشرة فى التاريخ بالفوز 3/1 على قرطاج التونسى فى النهائى .