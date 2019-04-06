أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 5 / 4 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 5 / 4 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الأهلى يختتم استعداداته لمباراة صن داونز بقراءة الفاتحة صور .. الأهلى يختتم استعداداته لمباراة صن داونز بقراءة الفاتحة أنهى فريق الأهلي مرانه الأخير على استاد لوكاس موريبي، استعدادًا لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي وبداء الجهاز الفنى واللاعبين بقراءه الفاتحه. إبراهيم حسن يعود لتشكيل الزمالك أمام أغادير بعد استبعاد "كهربا" يدرس السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، إشراك إبراهيم حسن صانع ألعاب الفريق الأبيض فى التشكيل الأساسى فى مواجهة حسنية أغادير المغربي، في المباراة التي ستقام بعد غد الأحد، علي ملعب أدرار، في ذهاب دور ربع النهائي من منافسات بطولة الكونفدرالية الأفريقية Advertisements مرتضى منصور يرصد مكافآت فورية للاعبى الزمالك لعبور أغادير رصد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، مكافآت فورية للاعبى الفريق الأبيض بخلاف المكافأت الموجودة فى اللائحة من أجل تحفيزهم على تحقيق نتيجة إيجابية أمام حسنية أغادير فى المباراة التى ستقام بعد غد الأحد، علي ملعب أدرار، فى ذهاب دور ربع النهائي من منافسات بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وذلك لتسهيل مهمة الفريق الأبيض فى العودة التى ستقام يوم 14 من الشهر الجارى على استاد الجيش بالسويس. محمود البنا يدير مباراة الهلال السودانى والنجم الساحلى التونسى فى الكونفدرالية كلف الاتحاد الافريقي لكرة القدم ، طاقم تحكيم مصرى بقيادة الدولي المصري محمود البنا لإدارة مواجهة الهلال السودانى والنجم الساحلى التونسى ، والمقرر إقامتها يوم 14 إبريل الجاري في بطولة الكونفدرالية الافريقية.

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