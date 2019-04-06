شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابة تنهى موسم فوزى الحناوى مع الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض فوزى الحناوى صانع ألعاب فريق الاتحاد السكندرى والمعار من الأهلى لنهاية الموسم للإصابة بكدمه شديده فى أنكل القدم خلال خوض أحد التدريبات .

ويأتى هذا بعد طلب الجهاز الطبر للفريق السكندرى من اللاعب فوزى الحناوى الى عمل أشعة على قدمه التى أثبت الاصابة والتى تتطلب راحه وعلاج لمدة شهرين مما يشير الى أنهاء الموسم الكروى معه .

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ويلاقى فريق الاتحاد السكندرى نظيرة بتروجيت ضمن مباريات الجولة الـ28 من عمر بطولة الدورى الممتاز والمقرر لها الاحد المقبل على ملعب السويس .

ويحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز التاسع بجدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز برصيد 32 نقطة .