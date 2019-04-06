حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 5 / 4 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 5 / 4 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الأهلى يختتم استعداداته لمباراة صن داونز بقراءة الفاتحة صور .. الأهلى يختتم استعداداته لمباراة صن داونز بقراءة الفاتحة الأهلى ينتظر رد الأمن على استضافة مباراة صن داونز بالمقاولون العرب شاهد.. المؤتمر الصحفى لـ" لاسارتى وسعد سمير " قبل مواجهة صن داونز الأهلى يواجه صن داونز بالزى التقليدى أزمة فى اتحاد الكرة بسبب "ضرائب القيمة المضافة" Advertisements محمد فضل: ملف المتطوعين مسئولية اللجنة المنظمة وحدها مران الزمالك الأول بالمغرب.. بداية بتعليمات المكسب.. وتقسيمة فى النهاية إبراهيم حسن يعود لتشكيل الزمالك أمام أغادير بعد استبعاد "كهربا" مرتضى منصور يرصد مكافآت فورية للاعبى الزمالك لعبور أغادير محمود البنا يدير مباراة الهلال السودانى والنجم الساحلى التونسى فى الكونفدرالية

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