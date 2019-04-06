سموحة يهزم أوكا الكونغولى 14/44 فى البطولة الأفريقية لكرة اليد للكؤوس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق كرة اليد بنادى سموحة على نظيره أوكا الكونغولى بنتيجة 14/44 فى إطار اول أيام البطولة الإفريقية للأندية للكئوس المقامة فى المغرب . ويقع فريق سموحة فى المجموعة الأولى التى تضم كلا من ، وداد سمارة المغربى واوكا الكونغولى . يشارك سموحة فى هذه البطولة بصفته بطل كأس مصر الموسم الماضى ، بينما يشارك الأهلى بصفته حامل اللقب . Advertisements و ضمت مجموعة الأهلى الثانية معه كلا من النجم الساحلي و حورية الغينى. اما المجموعة الثالثة ، فضمت فاب الكاميرون و الترجى التونسى و مولودية وجدة . بينما تضم المجموعة الرابعة كلا من ، شباب كينشاسا الكونغولى و رجاء أغادير المغربى ودون بوسكو الإيفوارى.

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