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تعرف على موعد عودة وليد سليمان للتدريبات الجماعية فى الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وليد سليمان صانع العاب فريق الأهلى أنه سوف يشاراك بالتدريبات الجماعية عقب عودة  الأحمر من رحلة جنوب أفريقيا  ومواجهة صن داونز بعد غياب فترة طويلة بسبب الإصابة ويعاني وليد سليمان من إصابة فى الركبة خلال التدريبات .

وكشف وليد سليمان خلال حديثة لقناة الأهلى مع الاعلامى إسلام الشاطر  أنه يسعى خلال الفترة الماضية على اللحاق بمباراة القمة أمام الزمالك و قام بالتدريب على فترتين يوميا و لكن لم يكتب لها النجاح .

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وأشار وليد سليمان أن السر فى هدف عماد متعب أمام سيوى سبور فى نهائى بطولة الكونفيدرالية الأفريقية هو الجمهور رغم قلة القوة البدنية للاعبين خلال سير اللقاء .

 

 

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