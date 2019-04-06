- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادى الزمالك اليوم الجمعة 5 / 4 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الجمعة الموافق 5 / 4 / 2019، العديد من الأخبار الهامة التى يأتى على رأسها الاستعدادات لمواجهة حسنية أغادير المغربى بخوض المران الأول فى المغرب.
مران الزمالك الأول بالمغرب.. بداية بتعليمات المكسب.. وتقسيمة فى النهاية
خاض الزمالك مرانه الأول اليوم بالمغرب، على الملعب الفرعى باستاد أدرار فى مدينة أغادير، استعدادا لمواجهة حسنية أغادير المغربى، بعد غد الأحد، فى ذهاب دور ربع النهائى بالكونفدرالية.
جلسة جروس
جاءت بداية مران الزمالك بتعليمات من السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق حول بعض الأمور المقرر تنفيذها فى التدريبات استعدادا للمباراة وحديثه مع اللاعبين إن الفريق قادم إلى المغرب لتحقيق المكسب ولا شئ غير ذلك مؤكداً إن طموحه تحقيق الانتصار بالمغرب لتسهيل المأمورية فى العودة وتحدث مع اللاعبين حول وضع ذلك الهدف أمامهم.
مران الزمالك الأول بالمغرب
شهد تدريب الزمالك، مشاركة عبد الله جمعة الظهير الأيسر بشكل طبيعى بعد تعافيه تماما من إصابة أنكل القدم بجانب باقى اللاعبين المتواجدين ضمن البعثة البيضاء فى المغرب حيث جاء المران اعتيادى بين الشق البدنى والفنى وجاء ختامه بتقسيمة قوية تحت إشراف السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق الأبيض.
الزمالك يدرس تغيير مركز "زيزو" فى مواجهة حسنية أغادير
يدرس السويسرى كريستيان جروس المدير الفني للزمالك على تغيير مركز أحمد سيد "زيزو" لاعب الوسط المهاجم بالفريق في مواجهة حسنية أغادير المغربى، في المباراة التي ستقام بعد غد الأحد، علي ملعب أدرار، في ذهاب دور ربع النهائي من منافسات بطولة الكونفدرالية الأفريقية.
ويأتى دراسة السويسري جروس على تغيير مركز زيزو بخوضه لقاء حسنية أغادير في مركز الجناح الأيسر بدلا من الأيمن بعدما تألق فى هذا المركز خلال لقاء سموحة الأخير بالدوري الممتاز الذي انتهي لصالح الزمالك بهدف نظيف بعدما تبادل الأدوار خلال المباراة مع زميله محمود كهربا المستبعد من لقاء حسنية أغادير وفقا لرؤية السويسري كريستيان جروس.
إبراهيم حسن يعود لتشكيل الزمالك أمام أغادير بعد استبعاد "كهربا"
يدرس السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، إشراك إبراهيم حسن صانع ألعاب الفريق الأبيض فى التشكيل الأساسى فى مواجهة حسنية أغادير المغربي، في المباراة التي ستقام بعد غد الأحد، علي ملعب أدرار، في ذهاب دور ربع النهائي من منافسات بطولة الكونفدرالية الأفريقية.
وجاء استبعاد "كهربا" من مواجهة حسنية أغادير المغربي ليفتح الباب أمام عودة إبراهيم حسن للتشكيل الأساسي علي أن يتواجد في مركز الجناح الأيمن مع وجود زيزو في الجانب الأيسر وذلك بعدما شارك إبراهيم حسن كبديل في اللقاء الأخير أمام سموحة وبات جاهزا للعودة لتشكيل الفريق الأبيض الأساسي بعد فترة من ابتعاده عن التشكيل الأساسى.
مرتضى منصور يرصد مكافآت فورية للاعبى الزمالك لعبور أغادير
رصد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، مكافآت فورية للاعبى الفريق الأبيض بخلاف المكافأت الموجودة فى اللائحة من أجل تحفيزهم على تحقيق نتيجة إيجابية أمام حسنية أغادير فى المباراة التى ستقام بعد غد الأحد، علي ملعب أدرار، فى ذهاب دور ربع النهائي من منافسات بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وذلك لتسهيل مهمة الفريق الأبيض فى العودة التى ستقام يوم 14 من الشهر الجارى على استاد الجيش بالسويس.
الزمالك فى المغرب
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار نادى الزمالك اليوم الجمعة 5 / 4 / 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.