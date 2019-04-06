اخبار نادى الزمالك اليوم الجمعة 5 / 4 / 2019

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الجمعة الموافق 5 / 4 / 2019، العديد من الأخبار الهامة التى يأتى على رأسها الاستعدادات لمواجهة حسنية أغادير المغربى بخوض المران الأول فى المغرب.

مران الزمالك الأول بالمغرب.. بداية بتعليمات المكسب.. وتقسيمة فى النهاية

خاض الزمالك مرانه الأول اليوم بالمغرب، على الملعب الفرعى باستاد أدرار فى مدينة أغادير، استعدادا لمواجهة حسنية أغادير المغربى، بعد غد الأحد، فى ذهاب دور ربع النهائى بالكونفدرالية.



جلسة جروس

جاءت بداية مران الزمالك بتعليمات من السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق حول بعض الأمور المقرر تنفيذها فى التدريبات استعدادا للمباراة وحديثه مع اللاعبين إن الفريق قادم إلى المغرب لتحقيق المكسب ولا شئ غير ذلك مؤكداً إن طموحه تحقيق الانتصار بالمغرب لتسهيل المأمورية فى العودة وتحدث مع اللاعبين حول وضع ذلك الهدف أمامهم.



مران الزمالك الأول بالمغرب

شهد تدريب الزمالك، مشاركة عبد الله جمعة الظهير الأيسر بشكل طبيعى بعد تعافيه تماما من إصابة أنكل القدم بجانب باقى اللاعبين المتواجدين ضمن البعثة البيضاء فى المغرب حيث جاء المران اعتيادى بين الشق البدنى والفنى وجاء ختامه بتقسيمة قوية تحت إشراف السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق الأبيض.

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