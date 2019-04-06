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الأهلى يتأهل لربع النهائى الأفريقى فى الطائرة بالفوز على شرطة بوتسوانا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز  فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى بقيادة مديره الفنى محمد مصيلحى على نظيره الشرطة البتسوانى بنتيجة 3 / 0، فى إطار رابع أيام البطولة الأفريقية التى تستضيفها القلعة الحمراء بهذا الفوز تأهل إلى ربع النهائى البطولة . 

 

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كان فريق الأهلى نجح فى تحقيق الفوز فى أول وثان مواجهاته بالبطولة على كلا من إنجيس الإيفوارى 3 /0 و أهلى طرابلس الليبى بنتيجة 2 /1 قبل أن يحصل على راحة من المباريات الأربعاء و الخميس.

 

وتضم قائمة الأهلى فى هذه البطولة كلا من اللاعبين ،عبد الله عبد السلام وحسام يوسف وأحمد صلاح وأحمد سعيد وعبد اللطيف عثمان وعبد الحليم فهيم "عبو" ومحمد عادل وعبد الرحمن سعودى ومحمد رمضان ومحمد معوض وأحمد عبد العال ومحمود رؤوف ومحمد عبد المنعم والمحترف سيرجى .

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