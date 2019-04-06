الموقع الرسمي للفربول: هدف صلاح يعيد الريدز إلى قمة الدوري الإنجليزي

كتب: أحمد أبو عقيل



أعادت أهدف الدولي المصري محمد صلاح في الدقائق الأخيرة ، وهندرسون ليفربول إلى قمة الدوري الممتاز بعد فوزه بنتيجة 3-1 في ساوثهامبتون مساء اليوم الجمعة.

وكتب الموقع الرسمي لنادي ليفربول :" ركض صلاح من منتصف الملعب ليحرز الهدف في الزاوية اليمنى في 80 دقيقة، بينما أحرز هيندرسون مدافع الفريق الهدف الثالث بعد 6 دقائق ليحقق نتيجة صعبة للغاية لفريق يورغن كلوب.

بداية المباراة

افتتح شين لونج التسجيل لفريق سينتس في الدقيقة التاسعة بتسجيله هدفًا ، لكن أعاد هدف نابي كيتا الأول الريدز للتعادل قبل نهاية الشوط الأول.

النصف الاول

استفاد فريق المستضيفون من التقدم في الدقيقة التاسعة في الشوط الاول عبر بيير إميل هوجبيرج عبر عرضية من رايان بيرتراند من الجهة اليسرى من الجهة اليسرى ليستقبل الكرة بهدوء أمام المرمي ويسدد الكرة في الزاوية اليسرى .

فقد تعادل رجال كلوب في الدقيقة 16.

النصف الثاني

سجل ليفربول هدف الفوز في الدقيقة 80 عبر هجمة مرتدة عن طريق محمد صلاح ليعود هندرسونويسجل الهدف الثاني.