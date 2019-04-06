ليفربول ينجو من فخ ساوثهمبتون.. وصلاح يفك نحسه



نجح ليفربول الإنجليزي، مساء الجمعة، في إضافة 3 نقاط جديدة لرصيده في سباق صدارة البريميرليغ مع مانشستر سيتي ليرتقي إلى مقدمة الترتيب برصيد 82 نقطة بعد فوزه على ساوثهمبتون 3-1.

وافتتح ساوثهمبتون التسجيل في الدقائق الأولى من المباراة عن طريق اللاعب شاين لونغ بتمريرة من وسط الملعب، إلى أن وصلت إليه أمام المرمى ليحرز الهدف الأول (د9) في شباك الحارس البرازيلي أليسون بيكر.

ثم تعادل لليفربول الغيني نابي كيتا في (د36)بعد هجوم ضاغط على مرمى ساوثهمبتون انتهت بعرضية رائعة من أرنولد من جهة اليمين قابلها كيتا برأسية في المرمى.

وبعد غياب عن...