وليد سليمان يتحدث عن أهم ميزة في الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد وليد سليمان، لاعب فريق الأهلي، أنه كان يثق في فوز فريقه على الاتحاد السكندري، باخر مواجهات الفريق بالدوري الممتاز، لافتا أن أهم ما يميز القلعة الحمراء هو القناعة في امكانية الفوز حتى بعد الدقيقة 90.

وكان الأهلي قد حقق فوزا صعبا في الدقائق الأخيرة أمام الاتحاد بنتيجة هدفين دون رد، بالجولة الـ 27 في الدوري الممتاز.

وقال سليمان في تصريحات تلفزيونية، إن أهم ما يميز الأهلي والتي اكتسبها خلال الفترة التي قضاها مع الفريق وتعلمها من الجيل السابق هو اللعب حتى صافرة النهاية.

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وأضاف:" كل ما الوقت يمر والجميع يشعر أن اللقاء ينتهي، هناك شرارة تظهر من الخلف في الدفاع حتى الهجوم وتقود الفريق في النهاية للفوز".

وتابع:" هناك عدد كبير من الفرق تشعر في الدقيقة الأخيرة أن المباراة انتهت، لكننا في الأهلي نلعب حتى اخر ثانية في المباراة".

وأكمل:" كنت جالس أشاهد مباراة الاتحاد وأعلن اننا سنسجل هدفا في النهاية، وهذا الهدف ذكرني بهدف عماد متعب في شباك سيو سبورت بالكونفدرالية الأفريقية.

وأتم سليمان تصريحاته:" اعتدنا في الفريق أن نحرز أهدافًا في الدقيقة 90، وهذه روح النادي الأهلي".