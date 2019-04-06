تقرير.. الأسرع في تاريخ الريدز.. 4 أرقام لصلاح بهدفه أمام ساوثهامبتون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

عاد محمد صلاح نجم ليفربول للتسجيل بعد غياب 8 مباريات متتالية (6 مباريات في الدوري + مباراتين في دوري أبطال أوروبا) بعدما سجل "مو" هدفًا أمام ساوثهامبتون في لقاء انتهى لصالح الريدز (3-1) ضمن منافسات الأسبوع الـ33 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

فوز ليفربول جعل الأخير يعود للصدارة برصيد 82 نقطة، في المقابل تراجع مانشستر سيتي للمركز الثاني برصيد 80 نقطة إلا أن حامل اللقب في الموسم الماضي لديه مباراة مؤجلة أمام مانشستر يونايتد.

ويستعرض "الخليج 365" في التقرير التالي، أربعة أرقام بعد هدف صلاح في شباك ساوثهامبتون:

- الأسرع في تاريخ ليفربول

أصبح محمد صلاح أسرع لاعب في تاريخ ليفربول يصل للهدف رقم 50 في 69 مباراة، ليتفوق "مو" على الاسباني فرناندو توريس الذي ظل في الصدارة بعدما سجل نفس عدد الأهداف في 72 مباراة.

ويأتي الأوروجوياني لويس سواريز لاعب ليفربول السابق وبرشلونة الحالي في الترتيب الثالث بالقائمة بتسجيله 50 هدفًا في 86 مباراة، يليله روبي فاولر والذي سجل نفس عدد الأهداف في 88 مباراة.

- خلف شيرار وفان نيستلروي

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تواجد صلاح في المركز الثالث كأسرع لاعب في تاريخ بريميرليج يصل إلى 50 هدفًا ليكون خلف ألان شيرر والذي يتصدر القائمة بعدما سجل في 66 مباراة مع بلاكبيرن، يليله المهاجم الهولندي رود فان نيستلروي والذي سجل نفس عدد الأهداف في 68 مباراة مع مانشستر يونايتد.

- الضربة الخامسة

استطاع صلاح أن يصل للهدف الخامس في شباك ساوثهامبتون منذ قدومه إلى ليفربول في الصيف قبل الماضي قادمًا من صفوف روما الإيطالي.

صلاح استطاع أن يسجل ثلاثة أهداف في الموسم الماضي بواقع هدفين في مباراة الدور الأول وهدف في الدور الثاني.

وفي الموسم الحالي، سجل صاحب الـ26 عامًا هدفين بواقع هدف في لقاء الدور الأول وآخر في الدور الثاني.

- منافسة أجويرو

عاد محمد صلاح لمنافسة سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي على لقب هداف الدوري الإنجليزي، حيث رفع "مو" رصيده من الأهداف إلى 18 هدف ليكون على بعد هدف وحيد من الأرجنتيني والذي يتصدر القائمة.

صلاح أصبح منفردًا في مركز الوصافة حاليًا ليتفوق على زميله السنغالي ساديو ماني وبير إيمريك أوباميانج مهاجم آرسنال وهاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير حيث يمتلك الثلاثي 17 هدفًا في المسابقة.