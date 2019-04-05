انت الان تتابع مفاجآت في قائمة ريال مدريد لمواجهة إيبار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ٠٥ أبريل ٢٠١٩ - ٠٩:٤٠ م

ريال مدريد

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن قائمة فريقه لمواجهة إيبار، غدًا السبت، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن مواجهات الجولة الحادية والثلاثين من منافسات الدوري الإسباني، وشهدت قائمة الملكي غياب 6 لاعبين هم تيبوا كورتوا حارس المرمى وداني كارفاخال ويورينتي وجونيور للإصابة ومارسيلو للإيقاف وراموس، الذي يعد بمثابة مفاجأة خاصة بعد الخسارة من فريق فالنسيا في الجولة الماضية، على ملعب استاد ميستايا، بهدفين لهدف، وحاجة الفريق لجهود اللاعبين.

ويحتل فريق ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني، برصيد 57 نقطة، بفارق 13 نقطة عن برشلونة المتصدر بـ70 نقطة، بينما يمتلك إيبار 39 نقطة يحتل بها المركز العاشر. وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي: حراسة المرمى: كيلور نافاس، لوكا زيدان، موحا راموس. خط الدفاع: فاران، فاييخو،