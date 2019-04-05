انت الان تتابع محمد صلاح يكسر صيامه التهديفي بهدف ماراثوني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد سعيد ٠٥ أبريل ٢٠١٩ - ١٠:٤١ م

تمكن محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، من تسجيل هدف رائع في شباك فريق ساوثهامتون الإنجليزي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الأسبوع الثالث والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز. وغاب صلاح شهرين عن التسجيل بعد فشله في هز شباك مانشستر يونايتد وواتفورد وإيفرتون وبيرنلي وفولهام وتوتنهام في الدوري الإنجليزي، بجانب مباراتي بايرن ميونيخ الألماني في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، ليعود ويسجل هدفا ماراثونيا في شباك فريق ساوثهامتون.

وسجل صلاح آخر هدف له مع ليفربول في شباك بورنموث يوم 9 فبراير الماضي، وعاد لتسجيل هدف فريقه الثاني في الدقيقة 80 ليكسر صياما تهديفيا ظل أكثر من 55 يومًا. ويحتل صلاح وصافة هدافي بريميرليج برصيد 18 هدفًا، فيما يمتلك كل من زميله ساديو ماني وهاري كين وبيير إيمريك أوباميانج مهاجمي توتنهام وأرسنال، 17 هدفًا،

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