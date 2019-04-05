سيدات طائرة الأهلي يتوجن ببطولة الدوري

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تحرير:أحمد سعيد ٠٥ أبريل ٢٠١٩ - ٠٧:٥٥ م

سيدات الأهلي

حسم الفريق الأول لكرة الطائرة بالنادي الأهلي (سيدات)، لقب بطولة الدوري قبل جولتين على النهاية، بعد الفوز اليوم الجمعة، على سبورتنج (3-0)، ضمن منافسات المرحلة الـ21 من البطولة، في المباراة التي جمعت الفريقين بالإسكندرية. لاعبات الأهلي سيطرن على مجريات الأمور وتفوقن في نتائج الأشواط الثلاثة، التي جاءت صعبة للغاية، ولكن لاعبات الأهلي استطعن الحسم بفضل الضربات الساحقة، وكذلك حائط الصد المميز والإرسال القوي. جاءت نتائج الأشواط، في المباراة التي أقيمت على الصالة المغطاة بنادي سبورتنج (25-17)، (25-22)، (27-25) لصالح الأهلي.

بهذا الفوز، رفع الأهلي رصيده إلى 59 نقطة في صدارة جدول الترتيب، موسعًا الفارق بينه وبين الزمالك صاحب المركز الثاني لـ7 نقاط، ليتوج الفريق الأحمر باللقب رسميًا، للمرة الـ36 في تاريخه، ويأتي سبورتنج، في المركز الرابع بـ46 نقطة. وأثبتت سيدات طائرة الأهلي جدارتهن بالحفاظ على لقب الدوري الممتاز، بعد

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