انت الان تتابع صلاح يقود ليفربول لاقتناص الصدارة من السيتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ٠٥ أبريل ٢٠١٩ - ١٠:٤٨ م

ليفربول

قلب فريق ليفربول الطاولة على نظيره ساوثهامبتون، للفوز بثلاثة أهداف لهدف، بعدما كان متأخرًا بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على ملعب سانت ميريز، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والعشرين من منافسات الدوري الإنجليزي، شين لونج سجل هدف التقدم لأصحاب الأرض، وأدرك نابي كيتا هدف التعادل للريدز، قبل أن يضيف محمد صلاح الهدف الثاني، وسجل هندرسون الهدف الثالث، ليرفع الريدز رصيده إلى 82 نقطة، ويرتقي للصدارة مؤقتًا بفارق نقطتين عن السيتي، بينما تجمد رصيد ساوثهامبتون عند 33 نقطة في المركز السادس عشر.

فريق ساوثهامبتون سجل هدف التقدم في الدقيقة التاسعة، بعد تمريرة من وسط الملعب إلى جهة اليسار تسلمها بيرتراند، وأرسل مقوسة داخل منطقة جزاء ليفربول، هيأها "هويبيرج" برأسه للخلف إلى "شاين لونج" الذي تسلم وسدد كرة قوية على يمين أليسون حارس ليفربول. وفي الدقيقة 36 أدرك نابي كيتا هدف التعادل لليفربول، بعد

فريق ساوثهامبتون سجل هدف التقدم في الدقيقة التاسعة، بعد تمريرة من وسط الملعب إلى جهة اليسار تسلمها بيرتراند، وأرسل مقوسة داخل منطقة جزاء ليفربول، هيأها "هويبيرج" برأسه للخلف إلى "شاين لونج" الذي تسلم وسدد كرة قوية على يمين أليسون حارس ليفربول.

وفي الدقيقة 36 أدرك نابي كيتا هدف التعادل لليفربول، بعد عرضية من أليكس أرنولد من جهة اليمين قابلها نابي برأسية، على القائم البعيد لتسكن الشباك، بعد فشل حارس الساوث في التعامل معها.

وفي الدقيقة 80، انطلق محمد صلاح من وسط الملعب، وتلاعب بدفاع ساوثهامبتون، بمجهود فردي، وسدد بيسراه على يسار الحارس لتسكن شباك المرمى بشكل رائع، بعدها بخمس دقائق، أحرز هندرسون الهدف الثالث، بعدما استقبل عرضية فيرمينو بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك لينتهي اللقاء بثلاثة أهداف مقابل هدف.