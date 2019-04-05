انت الان تتابع بعد هدف صلاح.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

بمهارة رائعة وسرعة فائقة، كسر الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول صيامه التهديفي الذي استمر 6 مباريات متتالية، بعدما انطلق من وسط الملعب، وتلاعب بدفاع ساوثهامبتون، بمجهود فردي، وسدد بيسراه على يسار الحارس لتسكن الشباك بشكل رائع، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب سانت ميريز، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والعشرين من منافسات الدوري الإنجليزي، ليقود الريدز إلى الصدارة مؤقتًا برصيد 82 نقطة، بفارق نقطتين عن السيتي، بينما تجمد رصيد ساوثهامبتون عند 33 نقطة في المركز السادس عشر.

محمد صلاح رفع رصيده التهديفي إلى 18 هدفًا هذا الموسم ليصبح في المركز الثاني، خلف سيرجيو أجويرو الذي يتصدر قائمة الهدافين برصيد 19 هدفًا، وجاءت قائمة هدافي الدوري الإنجليزي، كالتالي: 1- سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي "سيرجيو أجويرو، برصيد "19 هدفًا. 2- محمد صلاح لاعب ليفربول برصيد 18 هدفًا. 3-

محمد صلاح رفع رصيده التهديفي إلى 18 هدفًا هذا الموسم ليصبح في المركز الثاني، خلف سيرجيو أجويرو الذي يتصدر قائمة الهدافين برصيد 19 هدفًا، وجاءت قائمة هدافي الدوري الإنجليزي، كالتالي: 1- سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي "سيرجيو أجويرو، برصيد "19 هدفًا. 2- محمد صلاح لاعب ليفربول برصيد 18 هدفًا. 3- ساديو ماني لاعب ليفربول برصيد 17 هدفًا. 4- بيير إيميريك أوباميانج لاعب أرسنال برصيد 17 هدفًا. Advertisements 4- هاري كين لاعب توتنهام برصيد 17 هدفًا. 5- رحيم ستيرلينج لاعب مانشستر سيتي برصيد 15 هدفًا. 6- إدين هازارد لاعب تشيلسي برصيد 13 هدفًا. 7- ألكسندر لاكازيت لاعب آرسنال برصيد 13 هدفًا. 8- جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي برصيد 13 هدفًا. 9- روميلو لوكاكو لاعب مانشستر يونايتد برصيد 12 هدفًا. 10- هيونج مين سون لاعب توتنهام برصيد 12 هدفًا.

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