انت الان تتابع مدرب صن داونز: الأهلي مثل مانشستر سيتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد سعيد ٠٥ أبريل ٢٠١٩ - ٠٦:٤٦ م

مدرب صن داونز

أبدى بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب إفريقي، قلقه من مواجهة الأهلي المرتقبة، التي تجمعهما على استاد لوكاس موريبي في الثالثة عصر غدٍ السبت في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال الإفريقي، معلقًا: "أهم شيء ألا نستقبل أهدافًا ومن ثم نفكر في هز شباك الأهلي بعد ذلك". وقال بيتسو في المؤتمر الصحفي إن الأهلي فريق كبير ويجب عدم الاستهتار به والتعامل معه بحذر شديد، مثلما فعل مع فريق الوداد المغربي خلال دور المجموعات، ويستطيعون التحرك كثيرا، لكن حتى الفرق المثالية مثل مانشستر سيتي تخسر بعض المباريات، لذا نحن لدينا دافع للفوز على الأهلي.

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وأضاف مدرب صن داونز حديثه: "نستطيع الفوز عليهم لأننا أيضا فريق جيد ويجب أن نلعب بطريقتنا المعتادة التي نخوض بها مبارياتنا في ملعبنا، سجلنا هنا ثلاثة أهداف ضد لوبي ستارز وأسيك، ولا أقول إننا سنسجل ضد الأهلي ثلاثة أهداف لكن ربما نستطيع إن آمنا بحظوظنا". وواصل: "علينا الفوز عليهم في ملعبنا ونحتاج لتسجيل