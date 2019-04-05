أهلي جدة يقسو على الشباب في الدوري السعودي

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تحرير:علي الزيني ٠٥ أبريل ٢٠١٩ - ١٠:١٨ م
أهلي جدة
حقق فريق أهلي جدة، فوزًا كبيرًا على نظيره الشباب برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ضمن الجولة السادسة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وسجل أهداف المباراة، محمد آل فتيل، ودجانيني هدفين، وسلمان المؤشر، ليرفع الأهلي رصيده إلى 46 نقطة، ويصعد للمركز الرابع، متفوقاً على التعاون بفارق الأهداف، لكن تنتظر الأخير غداً السبت مواجهة هامة مع الفيحاء، فيما تجمد رصيد الشباب عند 47 نقطة في المركز الثالث.
المباراة جاءت قوية وسريعة من لاعبي الفريقين، وفي الدقيقة 33، نجح الأهلي في تسجيل الهدف الأول، عن طريق محمد آل فتيل، بعدما استقبل كرة عرضية برأسه داخل الشباك، وبعد مرور خمس دقائق، أضاف ديجانيني، الهدف الثاني، بعدما تلاعب بمدافعي الشباب، وسدد الكرة في الشباك. في الشوط الثاني، ضغط فريق الشباب، للعودة إلى
المباراة جاءت قوية وسريعة من لاعبي الفريقين، وفي الدقيقة 33، نجح الأهلي في تسجيل الهدف الأول، عن طريق محمد آل فتيل، بعدما استقبل كرة عرضية برأسه داخل الشباك، وبعد مرور خمس دقائق، أضاف ديجانيني، الهدف الثاني، بعدما تلاعب بمدافعي الشباب، وسدد الكرة في الشباك.في الشوط الثاني، ضغط فريق الشباب، للعودة إلى المباراة، وهدد مرمى الأهلي أكثر من مرة، وعلى عكس سير اللعب، عزز دجانيني تقدم الأهلي بهدف ثالث، بعد أن أخطأ دفاع الشباب في لعب الكرة، وفي الدقيقة 63 سجل سلمان المؤشر، الهدف الرابع للأهلي.
بعد الهدف الرابع، سيطر لاعبو الأهلي على الكرة، في المقابل لعب الشباب على التأمين الدفاعي، لتنتهي المباراة بفوز أهلي جدة برباعية نظيفة.
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