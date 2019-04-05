انت الان تتابع مكافآت فورية لتحفيز لاعبي الزمالك قبل مواجهة أغادير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ٠٥ أبريل ٢٠١٩ - ٠٨:١٦ م

الزمالك وسموحة

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، مساء اليوم الجمعة، رصد مكافآت فورية للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بميت عقبة، لتحفيزهم للفوز على حسنية أغادير المغربي، في اللقاء المقرر له بعد غدًا الأحد، على ملعب استاد أدار بالمغرب، في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، وتأتي المكافأة التي رصدها المجلس، بخلاف المكافأة التي تنص عليها لائحة النادي الأبيض. كانت بعثة الفريق التي ضمت 20 لاعبًا، مع أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي، قد وصلت إلى الأراضي المغربية، مساء أمس الخميس.

وتقام المباراة الأحد المقبل على ملعب أدار بالمغرب، وتأهل الزمالك للدور ربع النهائي بالكونفيدرالية بعدما تصدر المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط، والتي كانت تضم فريق جورماهيا الكيني الذي نجح في التأهل برفقة الزمالك ونصر حسين داي الجزائري وبترو أتليتكو الأنجولي اللذين فشلا في التأهل. وضمت القائمة التي اصطحبها،