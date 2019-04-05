بأسلحة وطائرة.. خطف لاعب إيطالي في اعتزاله (فيديو)

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٠٥ أبريل ٢٠١٩ - ٠٤:٥٥ م
خطف إجناسيو بارباجالو
ذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية في تقرير لها، أن مباراة اعتزال إجناسيو بارباجالو، الذي يلعب في أحد أندية الدرجة الثالثة في إيطاليا، شهدت أحداثا مفاجئة لجميع الحضور في الملعب، بداية من هبوط طائرة هليكوبتر حتى ظهور الأسلحة داخل أرضية الملعب، وشارك بارباجالو في المباراة الأخيرة له بقميص «فيا جراندي» التي أقيمت صباح أمس الخميس، وفوجئت الجماهير بهبوط طائرة ونزول أشخاص ملثمين من أجل خطف اللاعب الإيطالي، وحدث هذا في وضوح الشمس وأمام أعين زملائه والجهاز الفني.
وأظهرت التسجيلات كيف هبطت الطائرة، وكيف هرب اللاعبون، ودخول شخصين ملثمين حاملين أسلحة وذهبا للبحث عن بارباجالو، في مشهد سينمائي. Un delirio: Ignazio Barbagallo, jugador de 55 a?os del Viagrande (liga amateur de Catania), organiz? a unos amigos para que le secuestrasen en pleno partido. Era su retiro
وأظهرت التسجيلات كيف هبطت الطائرة، وكيف هرب اللاعبون، ودخول شخصين ملثمين حاملين أسلحة وذهبا للبحث عن بارباجالو، في مشهد سينمائي.— SportsCenter (@SC_ESPN)
Un delirio: Ignazio Barbagallo, jugador de 55 años del Viagrande (liga amateur de Catania), organizó a unos amigos para que le secuestrasen en pleno partido. Era su retiro del fútbol. Por esta broma pesada, su club fue sancionado y no podrá volver a jugar hasta junio... pic.twitter.com/euVFBQ2QDE— SportsCenter (@SC_ESPN) April 5, 2019
وكشف بارباجالو بأن الواقعة كانت خدعة تمت بالاتفاق مع بعض الأشخاص متخصصين في هذا الأمر.
وتعرض الفريق للمنع من خوض المباريات المتبقية خلال هذا الموسم، وفرض غرامة مالية على اللاعب تقدر بـ200 يورو، واعترف أيضًا أن بقية اللاعبين كانوا على علم بهذه الواقعة.
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