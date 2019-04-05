انت الان تتابع بأسلحة وطائرة.. خطف لاعب إيطالي في اعتزاله (فيديو) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠٥ أبريل ٢٠١٩ - ٠٤:٥٥ م

خطف إجناسيو بارباجالو

ذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية في تقرير لها، أن مباراة اعتزال إجناسيو بارباجالو، الذي يلعب في أحد أندية الدرجة الثالثة في إيطاليا، شهدت أحداثا مفاجئة لجميع الحضور في الملعب، بداية من هبوط طائرة هليكوبتر حتى ظهور الأسلحة داخل أرضية الملعب، وشارك بارباجالو في المباراة الأخيرة له بقميص «فيا جراندي» التي أقيمت صباح أمس الخميس، وفوجئت الجماهير بهبوط طائرة ونزول أشخاص ملثمين من أجل خطف اللاعب الإيطالي، وحدث هذا في وضوح الشمس وأمام أعين زملائه والجهاز الفني.

وأظهرت التسجيلات كيف هبطت الطائرة، وكيف هرب اللاعبون، ودخول شخصين ملثمين حاملين أسلحة وذهبا للبحث عن بارباجالو، في مشهد سينمائي. Un delirio: Ignazio Barbagallo, jugador de 55 a?os del Viagrande (liga amateur de Catania), organiz? a unos amigos para que le secuestrasen en pleno partido. Era su retiro

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