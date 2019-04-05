الان تتابع رقم قياسي في الحضور الجماهيري بالسعودية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 24 دقيقة - 12:13 ص, 6 أبريل 2019 م التعليقات: 0 كشف الحساب الرسمي لرابطة دوري المحترفين السعودي لكرة القدم عن تسجيل الحضور الجماهيري لمباريات الدوري رقم قياسي.

ووصل عدد الحضور خلال الموسم إلى 1,677.908 مشجعاً في الموسم الحالي، خلال 202 مباراة أقيمت حتى الآن، وذلك وفقاً لإحصاءات وأرقام موقع الدوري السعودي للمحترفين.

واستطاع الموسم الحالي أن يتخطى الرقم القياسي للحضور الجماهيري، والذي كان في موسم 2014-2015، إذ بلغ حينها 1.664.652 مشجع.

واحتاجت مباريات النسخة الحالية في الدوري الموسم الحالي خوض فرق المسابقة لـ15 جولة ليتخطى حضورها الجماهيري حاجز المليون، إذ أعلنت رابطة دوري المحترفين في 9 يناير (كانون الثاني) الماضي تجاوز الحضور الجماهيري لحاجز المليون مشجع.

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