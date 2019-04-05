الاتحاد يعود إلى الانتصارات برباعية في الباطن

جدة - عمرو شويل فاز الاتحاد على الباطن 4 – 1 اليوم، في المرحلة 26 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين).

وسجل أهداف الاتحاد فهد المولد من ركلة جزاء في الدقيقة 23 والبرازيلي رومارينيو في الدقيقة 59، والمغربي مروان دا كوستا في الدقيقة 62 وسيكو

سانوجو في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة.

فيما سجل هدف الباطن الوحيد أندريس باراكا في الـ.82دقيقة ورفع الاتحاد رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثالث عشر، فيما تجمد رصيد الباطن عند 22 نقطة في المركز الرابع عشر.