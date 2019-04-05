رباعية في مرمى الشباب.. “هذا الأهلي وهذه علومه”

جدة - عمرو شويل تغلب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي على نظيره الشباب برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 26 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سجل الأهداف محمد ال فتيل (د٣٤)، ودجانيني تفاريس هدفين (د٣٨ – د٥٣)، و سلمان المؤشر (د٦٣).

وكان الأهلي قد خسر في مباراة الدور الأول بهدف دون رد في الرمق الأخير من عمر المباراة، و بهذا الفوز يرفع الأهلي رصيده النقطي إلى 46 نقطة في المركز الرابع، بينما يتجمد رصيد الشباب عند النقطة ٤٧ في المركز الثالث.

يذكر أن الأهلي سيستضيف في الجولة القادمة فريق الهلال يوم الجمعة المقبل على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، فيما يحل الشباب ضيفاً ثقيلاً على الباطن في حفر الباطن.