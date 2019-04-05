شكرا لقرائتكم خبر عن رقمان قياسيان لمحمد صلاح يكسران صيام الـ 500 دقيقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصبح الدولي المصري محمد صلاح أسرع لاعب يسجل 50 هدفاً في تاريخ ليفربول خلال 69 مباراة متفوقاً على فيرناندو توريس والأورجوياني لويس سواريز لاعب الريدز السابق وبرشلونة الحالي.

وتصدر صلاح رأس القائمة بـ50 هدفًا في 69 مباراة، وجاء في المركز الثاني توريس في 72 مباراة، وجاء سواريز ثالثاً في 86 مباراة، وبعدهم روبي فولر ومايكل أوين ودانييل استوريدج في 88 و98 و103 مباريات على التوالي.

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كما أصبح صلاح ثالث أسرع لاعب تسجيلاً لـ50 هدفاً في الدوري الإنجليزي بشكل عام. في المركز الأول الإنجليزي ألان شيرار في 66 مباراة، وثانياً الهولندي نيستلروي لاعب مانشستر في 68 مباراة، فيما جاء صلاح ثالثاً في 69 مباراة، وتوريس رابعاً وأجويرو في المركز الخامس في 72 و81 مباراة على التوالي.

ونجح صلاح في قيادة ليفربول للفوز على ساوثهامبتون بـ3 أهداف لهدف مسجلاً هدف الفريق الثاني والذي ساهم في تحقيق الفوز.

وتعتبر فترة غياب صلاح عن التسجيل هي الأكثر طوال مشواره لتتجاوز الـ500 دقيقة دون تسجيل أهداف.