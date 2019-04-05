الأهلي يقسو على الشباب والاتحاد ينتزع نقاط الباطن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

قسا الأهلي على مضيفه الشباب وتغلب عليه في ملعبه بين جماهيره 4-0 في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض ضمن الجولة الـ26 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتبادل تسجيل الرباعية، محمد آل فتيل (33) وديجانيني تفاريس هدفين في الدقيقتين 38 و53، وسلمان المؤشر (63).

ورفع الأهلي رصيده إلى 46 نقطة في المركز الخامس متساويا في النقاط مع التعاون الرابع.

في المقابل، احتفظ الشباب بموقعه في المركز الثالث رغم تجمد رصيده عند 47 نقطة.

الاتحاد والباطن

وفي جدة، انتزع الاتحاد فوزا ثمينا من خلال انتصاره على ضيفه الباطن 4-1، ورفع رصيده إلى 25 نقطة في المركز الـ13.

Advertisements

وتقدم الاتحاد في الدقيقة 23 من ضربة جزاء سجلها فهد المولد، وأضاف رومارينيو داسيلفا الهدف الثاني (59) ومروان داكوستا الثالث (62)، واختتم الرباعية سيكو سانوجو (90+3).

وتجمد رصيد الباطن عند 22 نقطة في المركز قبل الأخير.

القادسية وأحد

تغلب القادسية على ضيفه أحد 4 - 2، رافعا رصيده إلى 27 نقطة في المركز الـ11، بينما تجمد رصيد أحد عند 15 نقطة في المركز الأخير، واقترب كثيرا من الهبوط لدوري الأولى.

وتقدم أحد عن طريق النيجري موسى مازو في الدقيقة التاسعة، وأدرك البرازيلي بيسمارك فيريرا التعادل للقادسية في الدقيقة 28.

وفي الدقيقة 58 سجل هارون كامارا الهدف الثاني للقادسية، ثم عاد بيسمارك ليسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 49.

واختتم ريس ويليامس أهداف القادسية بالهدف الرابع في الدقيقة 51.

وفي الدقيقة 70 سجل البديل صقر عطيف هدف أحد الثاني.