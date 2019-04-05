السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة
قسا الأهلي على مضيفه الشباب وتغلب عليه في ملعبه بين جماهيره 4-0 في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض ضمن الجولة الـ26 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وتبادل تسجيل الرباعية، محمد آل فتيل (33) وديجانيني تفاريس هدفين في الدقيقتين 38 و53، وسلمان المؤشر (63).
ورفع الأهلي رصيده إلى 46 نقطة في المركز الخامس متساويا في النقاط مع التعاون الرابع.
في المقابل، احتفظ الشباب بموقعه في المركز الثالث رغم تجمد رصيده عند 47 نقطة.
الاتحاد والباطن
وفي جدة، انتزع الاتحاد فوزا ثمينا من خلال انتصاره على ضيفه الباطن 4-1، ورفع رصيده إلى 25 نقطة في المركز الـ13.
وتقدم الاتحاد في الدقيقة 23 من ضربة جزاء سجلها فهد المولد، وأضاف رومارينيو داسيلفا الهدف الثاني (59) ومروان داكوستا الثالث (62)، واختتم الرباعية سيكو سانوجو (90+3).
وتجمد رصيد الباطن عند 22 نقطة في المركز قبل الأخير.
القادسية وأحد
تغلب القادسية على ضيفه أحد 4 - 2، رافعا رصيده إلى 27 نقطة في المركز الـ11، بينما تجمد رصيد أحد عند 15 نقطة في المركز الأخير، واقترب كثيرا من الهبوط لدوري الأولى.
وتقدم أحد عن طريق النيجري موسى مازو في الدقيقة التاسعة، وأدرك البرازيلي بيسمارك فيريرا التعادل للقادسية في الدقيقة 28.
وفي الدقيقة 58 سجل هارون كامارا الهدف الثاني للقادسية، ثم عاد بيسمارك ليسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 49.
واختتم ريس ويليامس أهداف القادسية بالهدف الرابع في الدقيقة 51.
وفي الدقيقة 70 سجل البديل صقر عطيف هدف أحد الثاني.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يقسو على الشباب والاتحاد ينتزع نقاط الباطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.