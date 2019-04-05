شكرا لقرائتكم مختار مختار يعلن قائمة الإنتاج لمواجهة الطلائع... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى قائمة ناديه التى تستعد لمواجهة طلائع الجيش فى الثالثة عصر غداً السبت على ستاد كلية الشرطة ضمن مواجهات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري العام . وضمت القائمة كل من : " محمود البدرى ومحمد عادل وأحمد شديد قناوى والسيد الشبراوى وأحمد يحيى، ومحمد مسعد وعبد الرحمن فاروق وكابونجا ومحمود عادل وغنام محمد، وحمادة ناصر وأحمد مجدى وجيمس تيدى ووهاب أنان، وموسى دياورا ومحمد موسى وكريم لالا ومحمد حسين عضل ومحمود حماده واحمد رؤوف ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى 11 وخسر 9 مواجهات وسجل لاعبيه 29 هدف وتلقت شباكه 34 هدف

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