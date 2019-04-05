شكرا لقرائتكم 20 لاعبا فى قائمة سموحة استعدادا لمواجهة حرس الحدود... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أستقر حسام حسن المدير الفنى لفريق سموحة على أختيار 20 لاعب للدخول فى معسكر مغلق أستعدادا لمباراة حرس الحدود ضمن مباريات الجولة الـ28 من عمر بطولة الدورى الممتاز والمقرر لها الاحد المقبل على ملعب المكسب الاسكندرية .

وجاءت القائمة تضك كل من فى حراسة المرمى : محمد أبو جبل و أحمد الشيخ

فى خط الدفاع : محمود منصور و السيد فريد و رجب نبيل و كريم يحيى و أحمد صبحى و أحمد ابو الفتوح و إبراهيم عبد القوى

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فى خط الوسط : إسلام صالح و محمد كناريا و شيخ بامبا و إيدى ايمومو و أوميد اوكيرى و شريف رضا و أحمد مصطفى .

فى الهجوم : محمد حمدى ذكى و ديربك نسيامبى و حسام حسن و عمر حبشى

ويغيب عن اللقاء كل من : محمود عزت ومحمود معاذ بسبب الإصابة وعمرو بركات وباسم مرسى لإسباب فنية