شكرا لقرائتكم الإصابات تضرب حسنية أغادير قبل مواجهة الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يواجه الزمالك نظيره فريق حسنية أغادير المغربي يوم الأحد ضمن مباريات الذهاب من دور الثمانيه بالكونفدرالية في تمام التاسعه مساء بمدينة أغادير المغربية.
و تلقى حسنية أغادير ضربة موجعة بإصابة ستة لاعبين من صفوفه قبل مباراته مع الزمالك، حيث سيغيب عن الفريق أمام الفارس الأبيض كلاً من البركاوي و مهدي أوبيلا و كاشاني و عبد الكريم باعدي و عبد الحكيم باسيني مع إمكانية مشاركة أيوب المالوكي و لكن الأقرب غيابه عن اللقاء.
الجدير بالذكر أن حسنية أغادير خسر في أخر مباراة له بالدوري امام أوليمبك اسفي، و يحتل المركز الرابع برصيد 33 نقطه.
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