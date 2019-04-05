شكرا لقرائتكم البنا حكما لمواجهة الهلال السودانى والنجم الساحلى فى الكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كلف الإتحاد الافريقي لكرة القدم ، طاقم تحكيم مصرى بقيادة الدولي المصري محمود البنا لادارة مواجهة الهلال السودانى والنجم الساحلى التونسى ، والمقرر إقامتها يوم 14 إبريل الجاري في بطولة الكونفدرالية الافريقية. Advertisements تقام مباراة الهلال والنجم الساحلى في السودان وبالتحديد في ام درمان الساعه الثالثة عصرا. ويضم طاقم التحكيم كلا من محمود البنا حكم ساحة ، ويعاونه هانى عبد الفتاح مساعد أول و سمير جمال مساعد ثان ومحمد معروف حكما رابعاً.

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