شكرا لقرائتكم بالأربعة.. الاتحاد يهزم الباطن ويقترب من ضمان البقاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - فاز الاتحاد على الباطن 4 - 1 يوم الجمعة، في المرحلة السادسة والعشرين لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وسجل أهداف الاتحاد فهد المولد من ركلة جزاء في الدقيقة 23 والبرازيلي رومارينيو في الدقيقة 59، والمغربي مروان دا كوستا في الدقيقة 62 وسيكو سانوجو في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة. فيما سجل هدف الباطن الوحيد أندريس باراكا في الـ82.دقيقة
ورفع الاتحاد رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثالث عشر، فيما تجمد رصيد الباطن عند 22 نقطة في المركز الرابع عشر.
كانت هذه تفاصيل خبر بالأربعة.. الاتحاد يهزم الباطن ويقترب من ضمان البقاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.