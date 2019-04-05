شكرا لقرائتكم بالأربعة.. الاتحاد يهزم الباطن ويقترب من ضمان البقاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فاز الاتحاد على الباطن 4 - 1 يوم الجمعة، في المرحلة السادسة والعشرين لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل أهداف الاتحاد فهد المولد من ركلة جزاء في الدقيقة 23 والبرازيلي رومارينيو في الدقيقة 59، والمغربي مروان دا كوستا في الدقيقة 62 وسيكو سانوجو في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة. فيما سجل هدف الباطن الوحيد أندريس باراكا في الـ82.دقيقة

ورفع الاتحاد رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثالث عشر، فيما تجمد رصيد الباطن عند 22 نقطة في المركز الرابع عشر.