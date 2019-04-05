صور .. الإسماعيلي فى القاهرة لمواجهة بيراميدز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر لاعبو فريق الكرة الأول بالإسماعيلى إلى القاهرة مساء الجمعة، تحضيرا لمواجهة بيراميدز غدا على ملعب الدفاع الجوى فى الأسبوع الــ28 لبطولة الدورى الممتاز. وظهرت علامات الاصرار والتحدى على وجوه لاعبى الدراويش ، سعيا لاستمرار النتائج الإيجابية والصعود بجدول الترتيب للمربع الذهبى. Advertisements يذكر أن الإسماعيلى يحتل المركز السابع برصيد 35 نقطة فيما يحتل الفريق الوليد المركز الثالث برصيد 51 نقطة.

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