شكرا لقرائتكم خبر عن باسم مرسى وعمرو بركات خارج قائمة سموحة استعدادا للحرس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختار حسام حسن المدير الفنى لفريق سموحة 20 لاعب للدخول فى معسكر مغلق استعدادا لمباراة حرس الحدود ضمن مباريات الجولة الـ28 من عمر بطولة الدورى الممتاز والمقرر لها الأحد المقبل على ملعب المكسب الاسكندرية .

وضمت القائمة كل من :

فى حراسة المرمى : محمد أبو جبل و أحمد الشيخ

فى خط الدفاع : محمود منصور و السيد فريد و رجب نبيل و كريم يحيى و أحمد صبحى و أحمد ابو الفتوح و إبراهيم عبد القوى

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فى خط الوسط : إسلام صالح و محمد كناريا و شيخ بامبا و إيدى ايمومو و أوميد اوكيرى و شريف رضا و أحمد مصطفى .

فى الهجوم : محمد حمدى ذكى و ديربك نسيامبى و حسام حسن و عمر حبشى

ويغيب عن اللقاء كل من : محمود عزت ومحمود معاذ بسبب الإصابة وعمرو بركات وباسم مرسى لأسباب فنية .