شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يخطر الكاف بإقامة مباراة الأهلى وصن داونز ببرج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل اتحاد الكرة خطاب رسمي إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم –كاف- يخطرهم فيه بإقامة مباراة الأهلى وصن داونز باستاد برج العرب بالإسكندرية.

كان الأمن قد حدد إقامة مباراة الإياب للأهلى أمام صن داونز المقرر لها 14 إبريل الجاري فى دور الـ8 لدورى أبطال أفريقيا باستاد الجيش بالسويس بسبب إغلاق استاد برج العرب وإجراء بعض الإصلاحات على أرضيته قبل أن يطلب الأهلى إقامتها ببرج العرب.

كشف مسئولو اتحاد الكرة أنه تم إخطار الكاف بإقامة المباراة ببرج العرب بسبب المهلة التى تنص على إخطار الكاف بملعب المباراة قبل اللقاء بـ10 أيام.