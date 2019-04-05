محمود البنا يدير مباراة الهلال السودانى والنجم الساحلى التونسى فى الكونفدرالية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كلف الاتحاد الافريقي لكرة القدم ، طاقم تحكيم مصرى بقيادة الدولي المصري محمود البنا لإدارة مواجهة الهلال السودانى والنجم الساحلى التونسى ، والمقرر إقامتها يوم 14 إبريل الجاري في بطولة الكونفدرالية الافريقية. Advertisements تقام مباراة الهلال والنجم الساحلى في السودان وبالتحديد في أم درمان الساعه الثالثة عصرا. ويضم طاقم التحكيم كلا من محمود البنا حكم ساحة ، ويعاونه هانى عبد الفتاح مساعد أول و سمير جمال مساعد ثان ومحمد معروف حكما رابعاً.

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