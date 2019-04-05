إبراهيم حسن يعود لتشكيل الزمالك أمام أغادير بعد استبعاد "كهربا"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، إشراك إبراهيم حسن صانع ألعاب الفريق الأبيض فى التشكيل الأساسى فى مواجهة حسنية أغادير المغربي، في المباراة التي ستقام بعد غد الأحد، علي ملعب أدرار، في ذهاب دور ربع النهائي من منافسات بطولة الكونفدرالية الأفريقية
وجاء استبعاد "كهربا" من مواجهة حسنية أغادير المغربي ليفتح الباب أمام عودة إبراهيم حسن للتشكيل الأساسي علي أن يتواجد في مركز الجناح الأيمن مع وجود زيزو في الجانب الأيسر وذلك بعدما شارك إبراهيم حسن كبديل في اللقاء الأخير أمام سموحة وبات جاهزا للعودة لتشكيل الفريق الأبيض الأساسي بعد فترة من ابتعاده عن التشكيل الأساسى.
كان إبراهيم حسن أحد العناصر الرئيسية في تركيبة السويسري جروس قبل استقدام زيزو في شهر يناير الماضي لينجح في حجز مقعده بالتشكيلة البيضاء علي حساب إبراهيم حسن إلا أن استبعاد كهربا من المباراة ورغبة جروس في تغيير مركز زيزو للجناح الأيسر سيمنح إبراهيم حسن فرصة العودة للتشكيلة البيضاء في مواجهة الأحد وحرص جروس على الحديث مع اللاعب حول صورة استغلال تلك الفرصة من أجل الاستمرار في الحسابات الرئيسية خلال الفترة المقبلة.
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