شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك الأول بالمغرب.. بداية بتعليمات المكسب.. وتقسيمة فى النهاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض الزمالك مرانه الأول اليوم بالمغرب، على الملعب الفرعى باستاد أدرار فى مدينة أغادير، استعدادا لمواجهة حسنية أغادير المغربى، بعد غد الأحد، فى ذهاب دور ربع النهائى بالكونفدرالية.

جاءت بداية مران الزمالك بتعليمات من السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق حول بعض الأمور المقرر تنفيذها فى التدريبات استعدادا للمباراة وحديثه مع اللاعبين إن الفريق قادم إلى المغرب لتحقيق المكسب ولا شئ غير ذلك مؤكداً إن طموحه تحقيق الانتصار بالمغرب لتسهيل المأمورية فى العودة وتحدث مع اللاعبين حول وضع ذلك الهدف أمامهم.

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شهد تدريب الزمالك، مشاركة عبد الله جمعة الظهير الأيسر بشكل طبيعى بعد تعافيه تماما من إصابة أنكل القدم بجانب باقى اللاعبين المتواجدين ضمن البعثة البيضاء فى المغرب حيث جاء المران اعتيادى بين الشق البدنى والفنى وجاء ختامه بتقسيمة قوية تحت إشراف السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق الأبيض.

ويتواجد الزمالك حاليا فى المغرب بقائمة تضم 20 لاعبا لمواجهة حسنية أغادير وهم:"محمود عبد الرحيم جنش وعماد السيد وعمر صلاح فى حراسة المرمى، حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة وبهاء مجدى ومحمد عبد السلام فى خط الدفاع، طارق حامد ومحمود عبد العزيز ومحمد حسن ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو ومحمد ابراهيم وإبراهيم حسن ومحمد عنتر فى خط الوسط، عمر السعيد وخالد بوطيب فى خط الهجوم".