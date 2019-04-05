سموحة يهزم جامعة أوغندا 0/3 فى البطولة الأفريقية للطائرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق سموحة للكرة الطائرة " رجال " على نظيره جامعة أوغندا بنتيجة 3 / 0 فى إطار رابع أيام البطولة الأفريقية التى يستضيفها النادى الأهلى .
كان فريق سموحة قد حصل على راحة من المباريات الثلاثاء ، بعدما فاز فى أولى مواجهاته على جندميرى بطل مدغشقر بنتيجة 3 /0 قبل أن يهزم جيسا جارا الرواندى الاربعاء .
وحصلت جميع الفرق المشاركة فى البطولة على راحة من المباريات أمس الخميس ، على ان يلتقى الفريق السكندرى مع الاتحاد الليبى غدا السبت.
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