شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يهزم جامعة أوغندا 0/3 فى البطولة الأفريقية للطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق سموحة للكرة الطائرة " رجال " على نظيره جامعة أوغندا بنتيجة 3 / 0 فى إطار رابع أيام البطولة الأفريقية التى يستضيفها النادى الأهلى .

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كان فريق سموحة قد حصل على راحة من المباريات الثلاثاء ، بعدما فاز فى أولى مواجهاته على جندميرى بطل مدغشقر بنتيجة 3 /0 قبل أن يهزم جيسا جارا الرواندى الاربعاء .

وحصلت جميع الفرق المشاركة فى البطولة على راحة من المباريات أمس الخميس ، على ان يلتقى الفريق السكندرى مع الاتحاد الليبى غدا السبت.