شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. بعثة يد الزمالك تستعد للعودة إلى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد بعثة فريق كرة اليد بنادى الزمالك الى رحلة العودة من المغرب بعد الفوز بالسوبر الأفريقى للمرة السادسة على التوالى . وحصل الزمالك على لقب السوبر الأفريقى بالفوز على الأهلى بنتيجة 38 /35 فى اللقاء الذى أقيم مساء أمس فى مدينة وجدة المغربية . Advertisements وتصل بعثة فريق يد الزمالك الى القاهرة فى الخامسة و النصف فجر غدا السبت .. وسيكون فى انتظارها ادارة نادى الزمالك والجمهور الابيض .

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