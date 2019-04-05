القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا 2019

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز، من المقرر أن تقام غدا مباراة الأهلي وصن داونز ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي في بطولة دوري أبطال أفريقيا 2019 على ملعب لوكاس ماستربيسز بجنوب إفريقيا، وسنتعرف من خلال هذا المقال على موعد مباراة الأهلي وصن داونز والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة لها.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز

والآن سنتعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز من خلال السطور القادمة، حيث يمكنك مشاهدة المباراة بث مباشر عبر قناة beIN SPORTS HD 1 باعتبارها المالك الحصري لحقوق البطولة، بتعليق المتميز محمد الكواليني، كذلك يمكنك متابعة المباراة عبر موقع BEIN CONNECT.

مباراة الأهلي وصن داونز

يدخل الأهلي المباراة بعدما فاز على فريق الاتحاد السكندري في بطولة الدوري المصري بنتيحة 2/0، كما كان قد تأهل الأهلي كأول للمجوعة للرابعة برفقة نادي سيمبا برصيد 10 نقاط جمعهم من 3 انتصارات وتعادل وهزيمتين.

أما صن داونز فقد تأهل عن المجموعة الأولى برفقة نادي الوداد المغربي، حيث أنه يحتل مركز الوصافة برصيد 10 نقاط وذلك بعد أن فاز في 3 مباريات وتعادل في مباراة واحدة وخسر مرتين، ويأمل في أن يحقق نتيجة إيجابية أمام الأهلي قبل مباراة الذهاب التي ستقام في يوم 13 من الشهر الجاري على ملعب الجيش بالسويس.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز

من المقرر أن يكون توقيت مباراة الأهلي وصن داونز في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2019 في تلك الأوقات:

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الثالثة عصرا بتوقيت مصر.

الرابعة عصرا بتوقيت السعودية.

الخامسة مساءا بتوقيت الإمارات.

ويدير اللقاء الحكم ماجيتي نداي.

التشكيل المتوقع للأهلي

سيبدأ المدرب مارتن لاسارتي بنفس التشكيل المعتاد:

محمد الشناوي

علي معلول – أيمن أشرف – سعد سمير – محمد هاني

كريم نيدفيد – عمرو السولية

جونيور أجاي – ناصر ماهر – رمضان صبحي

مروان محسن

التشكيل المتوقع لصن داونز

سيدفع بيتسو موسيماني بكل أسلحته لتحقيق نتيجة ايجابية: