موعد ماتش الأهلي وصن داونز اليوم والقنوات الناقلة في دوري أبطال أفريقيا

مباراة الأهلي اليوم في دوري أبطال أفريقيا أمام صن داونز الجنوب إفريقي ستقام في ذهاب دور الثمانية من البطولة التي تشهد مباريات قوية في نفس الدور اليوم يلعب فيها حامل اللقب الترجي التونسي خارج ملعبه مع النادي الرياضي القسنطيني، ويلعب الوداد المغربي خارج ملعبه مع حوريا الغيني، ويلتقي مازيمبي الكونغولي خارج الديار مع سيمبا التنزاني، بالإضافة إلى موعد ماتش الأهلي وصن داونز اليوم السبت 6-4-2019 والتي ستنطلق في الثالثة عصرا بتوقيت مصر بعد أن تم تغيير موعد المباراة مرات عديدة لتقام في النهاية عصر اليوم في مهمة صعبة للشياطين الحمر الساعين للعودة لمصر بنتيجة تساعدهم على بلوغ الدور نصف النهائي.

الأهلي في مهمة قوية أمام صن داونز بمعنويات مرتفعة بعد تمكنه من خطف فوز ثمين في آخر مبارياته في الدوري المصري، حيث عاد الشياطين الحمر للانتصارات من جديد بعد التعادل أمام الزمالك في مباراة مؤجلةن قبل أن يفوز أمام الاتحاد السكندري بهدفين دون رد سجلهما علي المعلول وصالح جمعة تم تسجيلهم في الوقت البديل ليقتنص الأهلي ثلاث نقاط هامة، ويواصل مطاردة الزمالك متصدر الترتيب بفارق نقطتين على القمة، ويدخل الشياطين الحمر مباراتهم أمام صن داونز بدون إصابات في صفوف بعثته المتواجدة في جنوب إفريقيا بعد أن تعافى كلا من أيمن أشرف، محمود وحيد، وحمدي فتحي من الإصابة.

الأهلي يسعى لمواصلة مشواره الناجح في دوري الأبطال بعدما تمكن من تخطي دور المجموعات بنجاح متواجدا في صدارة ترتيب مجموعته الرابعة متفوقا على سيمبا التنزاني الذي تواجد في المركز الثاني، شبيبة الساورة في المركز الثالث، وفيتا كلوب الكونغولي الذي تواجد في ذيل الترتيب، حيث تمكن الأهلي من تحقيق الفوز في ثلاث مباريات، وتعادل في مباراة، وخسر مبارتين ليجمع عشر نقاط يتواجد بها في الصدارة، بينما الفريق الجنوب إفريقي صن داونز بلغ دور الثمانية بعد تواجده في المركز الثاني في المجموعة الأولى خلف فريق الوداد المغربي الذي تواجد في الصدارة.

موعد ماتش الأهلي وصن داونز اليوم

ميعاد ماتش الأهلي اليوم في دوري أبطال أفريقيا سيكون في الثالثة عصرا بتوقيت مصر، الرابعة بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة بتوقيت دبي، الثانية بتوقيت المغرب والجزائر وتونس، 13:00 بتوقيت غرينتش GM.

القنوات الناقلة لماتش الأهلي وصن داونز

قنوات مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي اليوم ستكون عبر قناة بي أن سبورت الرياضية HD1 ويعلق عليها محمد الكواليني.