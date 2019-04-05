صلاح يقود ليفربول للفوز على ساوثهامتون في الدوري الإنجليزي ويحصد الثلاث نقاط

يستضيف فريق ساوثهامتون فريق ليفربول في الجولة 33 من الدوري الإنجليزي البريميرليج، ويأتي ليفربول كثاني الدوري بعد السيتي بفارق نقطة وحيدة عنه، ويتبقى للسيتي مباراة مؤجلة فإذا فاز الريدز في لقاء اليوم يصعدون على قمة ترتيب الدوري مؤقتاً.
موعد مباراة ليفربول وساوثهامتون
وتُلعب المباراة الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت الرياض، وتُنقل على قناة beIN SPORTS HD 2 بتعليق خليل البلوشي، وقد أشاد كلوب بمدرب ساوثهامتون الذي استطاع أن يبتعد بفريقه عن منطقة الهبوط في الدوري بعد أن أدخل في التشكيل لاعبين صغار.
مباراة ليفربول وساوثهامتون
وقد تحدث كلوب عن النجم المصري محمد صلاح إذ قال بأن صلاح على مستوى عالي حيث سجل هذا الموسم 20 هدف منهم 17 هدف فقط في الدوري وهو أمر رائع، كما أن فترة الصيام التهديفي يُعاني منها العديد من اللاعبين لكنه واثق بأنه سيعود منها سريعاً للغاية، كما أثنى على اللاعب في الملعب وأنه يُساعد كثيراً ويتصرف بنجاح تحت الضغوط.
- الدقيقة 4: هجمة أولى في المباراة من جانب ليفربول ولكن الكرة تُقطع من جانب الدفاع وتعود لمنتصف الملعب وصلاح يبدأ اللقاء بقوة
- الدقيقة 9: ليفربول يتأخر بهدف أمام ساوثهامتون بهدف ولا أروع وليفربول يستحوذ على الكرة لمحاولة تعديل النتيجة مرة أخرى لحاجته للثلاث نقاط
- الدقيقة 25: مباراة سريعة بين ليفربول وساوثهامتون، وهجمات متكررة خطيرة على مرمى ليفربول وساوثهامتون الأقرب لهز شباك ليفربول للمرة الثانية في اللقاء.
- الدقيقة 35: ليفربول يتعادل بعهدف نابي كيتا من رأسية قوية في مرمى ساوثهامتون
- بداية الشوط الثاني من المباراة الآن
- الدقيقة 63: ليفربول يُحاول إحراز الهدف الثاني ليحصل على الثلاث نقاط للإبقاء على المنافسة مع السيتي
- الدقيقة 80: صلاح يتقدم لفريق ليفربول يُسجله محمد صلاح من هجمة مرتدة
- الدقيقة 86: هندرسون يُسجل الهدف الثالث لصالح ليفربول
- نهاية المباراة بفوز ليفربول بنتيجة 3-1