صلاح يقود ليفربول للفوز على ساوثهامتون في الدوري الإنجليزي ويحصد الثلاث نقاط

يستضيف فريق ساوثهامتون فريق ليفربول في الجولة 33 من الدوري الإنجليزي البريميرليج، ويأتي ليفربول كثاني الدوري بعد السيتي بفارق نقطة وحيدة عنه، ويتبقى للسيتي مباراة مؤجلة فإذا فاز الريدز في لقاء اليوم يصعدون على قمة ترتيب الدوري مؤقتاً.

موعد مباراة ليفربول وساوثهامتون

وتُلعب المباراة الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت الرياض، وتُنقل على قناة beIN SPORTS HD 2 بتعليق خليل البلوشي، وقد أشاد كلوب بمدرب ساوثهامتون الذي استطاع أن يبتعد بفريقه عن منطقة الهبوط في الدوري بعد أن أدخل في التشكيل لاعبين صغار.

مباراة ليفربول وساوثهامتون

وقد تحدث كلوب عن النجم المصري محمد صلاح إذ قال بأن صلاح على مستوى عالي حيث سجل هذا الموسم 20 هدف منهم 17 هدف فقط في الدوري وهو أمر رائع، كما أن فترة الصيام التهديفي يُعاني منها العديد من اللاعبين لكنه واثق بأنه سيعود منها سريعاً للغاية، كما أثنى على اللاعب في الملعب وأنه يُساعد كثيراً ويتصرف بنجاح تحت الضغوط.