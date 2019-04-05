الآن: نتيجة مباراة ليفربول وساوثهامتون اليوم الجمعة وصلاح ينهي صيامه التهديفي بهدف رائع

عشاق الكرة الانجليزية على موعد مرتقب اليوم في مباراة العودة للصدارة للريدز حيث يدخل ليفربول اليوم في التاسعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة مباراة صعبة أمام ساوثهامتون في رحلة البحث عن الثلاث نقاط ولا شئ غيرها حتى يتمكن من استمرار ملاحقته للسيتي على المركز الأول والفوز بلقب البريميرليج الذي طال انتظاره.
مباراة ليفربول وساوثهامتون
وعن الصراع المحتد بين ليفربول والسيتي تحدث مدرب الريدز كلوب فقد أكد ان مانشستر سيتي يمتلك مجموعة رائعة من اللاعبين وهو ما يجعله -حسب وجهة نظره- أفضل فريق بالعالم حاليا فبرشلونة عانى قليلا في بعض الفترات ولكن مع ذلك لا يعني هذا أن السيتي يضمن الفوز بالبطولات الأربعة المشارك فيها.
مباراة ليفربول وساوثهامتون
يُعاني نجم ليفربول محمد صلاح من موجة انتقادات كبيرة خاصة بعد غيابه عن التهديف في الفترة الماضية إلا أن كلوب له رأي آخر عن الجميع حيث أكد على أن النجم المصري يُقدم مستوى رائع مع ليفربول حتى وإن غاب عن التهديف، وأضاف على أنه سجل حتى الآن 20 هدفاً في الموسم الحالي في جميع البطولات منهم 17 هدف في الدوري، كما أنه يُساعد الفريق حتى إذا لم يُسجل فهو ناجع في كيفية التعامل مع الضغوط.
نتيجة مباراة ليفربول اليوم
- تشكيل ليفربول: أليسون بيكر، أرنولد، ماتيب، فيرجل فان ديك، روبرتسون، فيالديندوم، فابينيو، نابي كيتا، محمد صلاح، ساديو ماني، فيرمينو ولحظات على انطلاق عمليات الاحماء على الملعب.
- نهاية عمليات الاحماء الخاصة باللاعبين ودقائق على انطلاقة الشوط الأول، وفي الدقيقة التاسعة ينجح ساوثهامتون في احراز الهدف الأول عكس سير اللعب
- مرور 25 دقيقة من اللقاء وليفربول يحاول العودة ولكن أصحاب الأرض أفضل على كافة المستويات والريدز يحاول اختراق الدفاع الصلب
- في الدقيقة 35 ومن عرضية من الجانب الأيمن لنادي ليفربول يحولها نابي كيتا برأسية تسكن الشباك وتعلن عن التعادل لصالح ليفربول والآن العودة في الوقت المناسب
- بداية الشوط الثاني من المباراة وليفربول يضغط ولكن هجمات الفريق صاحب الأرض أخطر وفي الدقيقة 52 مرور رائع من من الجانب الأيسر والكرة تخرج للركنية
- في الدقيقة 80: صلاح ينطلق بسرعة كبيرة ليصل لحدود منطقة الجزاء ويسدد كرة وهدف رائع للريدز
- الدقيقة 85: انطلاقة فيرمينو وتمريرة لهندرسون والهدف الثالث للريدز الآن والمباراة تحسم
- نهاية اللقاء بفوز ليفربول 3-1