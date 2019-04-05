نتيجة مباراة ليفربول وساوثهامتون في البريميرليج وصلاح يعود للتسجيل مرة أخرى

تنطلق مباراة ليفربول وساوثهامتون اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت غرينتش، وتُنقل عبر قناة بي إن سبورت الرياضية الثانية على ملعب سانت ميريز، وقد انتهت مباراة الذهاب بتفوق الريدز بثلاثة أهداف مقابل لاشيء، وقد أبدى كلوب إعجابه الشديد بمدرب ساوثهامتون وخطته الجديدة في إشراك عدد من اللاعبين الشباب من الأكاديمية الخاصة بالفريق في مباريات الفريق في الدوري، كما واصل الثناء عليه بعد النجاح في الابتعاد بفريقه عن شبح الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية.

نتيجة مباراة ليفربول وساوثهامتون

وقد أكد كلوب أن بطولة الدوري لا زالت في الملعب على الرغم من أن السيتي في المركز الأول الآن، ويهتم كلوب بنتائج فريقه ومواصلة تحقيق الفوز دون الخسارة في المباريات القادمة ليظل على منافساً على البطولة، ويتبقى للسيتي مباراتين هم الأصعب وقد تُوقِف مسيرته نحو حصد لقب الدوري هذا العام بينما يتبقى للريدز مباراة واحدة صعبة في مشواره في الدوري حتى نهايته.