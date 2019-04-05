ليفربول يفوز على ساوثهامتون بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الـ33 من الدوري الانجليزي

مباراة ليفربول وساوثهامتون، ينتظر عشاق كرة القدم في جميع انحاء العالم مباراة قوية وهامة من مباريات الدوري الانجليزي حيث سيواجه فريق ليفربول نظيره فريق ساوثهامتون وذلك ضمن إطار منافسات الجولة الثالثة والثلاثون من الدوري الانجليزي الممتاز، لنتعرف أكثر عبر هذا المقال عن موعد اللقاء والقنوات الناقلة لها.

مباراة ليفربول وساوثهامتون

جدير بالذكر أن فريق ليفربول يحتل المركز الثاني برصيد 79 نقطة، أملاً في تحقيق الفوز اليوم ليتأهل للصدارة، يذكر أنه فاز على حساب ساوثهامبتون بثلاثة أهداف دون رد، أما عن فريق ساوثهامبتون فأنه يدخل اللقاء وهو يحتل المركز السادس عشر برصيد 33 نقطة، يسعي أيضاً للانتصار على نظيره الليلة لتحسين ترتيبه السئ أيضاً.

موعد مباراة ليفربول وساوثهامبتون

ومن المقرر انطلاق اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة بتوقيت المملكة السعودية، والساعة الحادية عشر بتوقيت الإمارات، وسوف تقوم بنقل اللقاء قناة بي ان سبورت 2.

نتيجة مباراة ليفربول وساوثهامتون

انتهت المباراة بفوز ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف.