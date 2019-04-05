نتيجة مباراة الاتحاد والباطن اليوم الجمعة في دوري كأس الأمير محمد بن زايد والعميد يواصل تفوقه

في نسخة مكررة خلال أقل من اسبوع يلتقي الاتحاد مرة أخرى مع فريق الباطن ولكن في بطولة الدوري السعودي الجولة 26 حيث قد تقابل الفريقان في منتصف الأسبوع في بطولة كأس الملك تلك المباراة التي شهدت اثارة بالغة وأهداف بالجملة ولكن حسمها العميد في الشوط الثاني ليضرب موعدا مع النصر.

مباراة الاتحاد والباطن

وتأتي مواجهة الاتحاد مع الباطن بعد الجولة 25 والتي خسر فيها الاتحاد الثلاث نقاط حين واجه الفيصلي واستمر تعادل الفريقين حتى فاز الفيصلي في الوقت بدل الضائع، وتنطلق مباراة اليوم في تمام الساعة 8:45 بتوقيت المملكة عبر قناة ksa sport 2 ودوري بلس الناقل الرسمي.

الاتحاد والباطن

وبعد مواجهة الفريقين الاثنين الماضي تحدث مدرب الاتحاد “سييرا” في المءتمر الصحفي معبرا عن سعادته البالغة بالفوز ونسب هذا الانتصار لجهد اللاعبين الذين استطاعوا تحويل الهزيمة للنصر ولكنه اعترف بأن الفريق لم يكن على المستوى المطلوب ولكنه طالب الجمهور باستمرار الدعم وتأحيل الانتقاد لآخر الموسم.

نتيجة مباراة الاتحاد والباطن

ومن جانبه أبدى فهد المولد تفهمه أن مستوى الفريق في مباراة الكأس لم يكن بالجيد وأنه ليس راضٍ عنه بل ومستواه الشخصي في الفريق يمر بفترة سيئة منذ 4 مباريات ولكنه سيحاول بكل كد العودة للتألق والأهم في مباريات الكأس هو الفوز وليس المستوى

تشكيل الاتحاد كما أعلنه مدربه سييرا: فواز القرني، سعود عبد الحميد، أحمد عسيري، مروان داكوستا، منصور الحربي، جمال باجندوح، كريم الأحمدي، فهد المولد، كارلوس فيلانويفا، رومارينهو، اليكساندر بريجوفيتش.