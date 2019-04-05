نتيجة وأهداف مباراة ليفربول وساوثهامتون اليوم 5 أبريل 2019 في الجولة 33 بالدوري الإنجليزي –...

نقدم لكم نتيجة وأهداف مباراة ليفربول وساوثهامتون اليوم، حيث يتابع هذا اللقاء خاصة عشاق النجم المصري محمد صلاح وما زلنا نواصل معكم تقديم ما ترغبون به حيث نوفر لكم خدمة متابعة نتيجة وأهداف مباراة ليفربول وساوثهامتون مباشر اليوم الجمعة الموافق 5-4-2019 في الجولة الثالثة والثلاثون من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، كما سنتابع معكم عبر تقارير متتالية ملخص مباراة ليفربول وساوثهامتون اليوم في الشوط الأول والثاني بالدوري الإنجليزي.

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نتيجة مباراة ليفربول وساوثهامتون اليوم

تنطلق مباراة ليفربول وساوثهامتون اليوم 5 أبريل 2019 في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة وفلسطين وفي تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت بغداد ومكة المكرمة، وتنطلق مباراة ليفربول وساوثهامتون في تمام الساعة الحادية عشر مساء حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة.

وستنقل مباراة ليفربول وساوثهامتون على قناة بي إن سبورت HD2 بتعليق خليل البلوشي في العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ملخص وأهداف مباراة ليفربول وساوثهامتون

تنطلق المباراة بعد قليل من الآن حسب المواعيد المذكورة وسنتابع معكم نتيجة وأهداف مباراة ليفربول وساوثهامتون اليوم في الشوط الأول والثاني، فكونوا معنا.

انطلقت المباراة الآن وسط أجواء حماسية كبيرة من جماهير اللقاء في المدرجات ومن جانب لاعبي الفريقين، ومن الملاحظ وجود ضغط من لاعبي ليفربول بحثاً عن التسجيل وتشهد المباراة مشاركة النجم المصري الكبير محمد صلاح.

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وفي الدقيقة 9 من زمن اللقاء استطاع اللاعب شين لونغ تسجيل هدف التقدم لصالح فريقه ساوثهامتون لتكون النتيجة حتى الآن بالشوط الأول 1-0 لصالح ساوثهامتون.

ويعدل النتيجة اللاعب نابي كايتا بهدف لصالح ليفربول في الدقيقة 36 من زمن المباراة لتصبح نتيجة مباراة ليفربول وساوثهامتون الآن 1-1 نتيجة إيجابية بالشوط الأول.

ما زالت نتيجة مباراة ليفربول وساوثهامتون الآن تشير للتعادل الإيجابي هدف لهدف في الشوط الثاني، ويوجد ضغط كبير من عناصر ليفربول بحثاً عن تسجيل هدف التقدم، كما يوجد غياب كبير في دفاعات ليفربول في هذا اللقاء.

وفي الدقيقة 80 من زمن المباراة يتألق النجم المصري محمد صلاح ويذهب بالكرة من منتصف الملعب ليسجل هدف ليفربول الثاني ليتقدم لفريقه وتصبح نتيجة مباراة ليفربول وساوثهامتون اليوم 2-1 لصالح الريدز.

وفي الدقيقة 85 يتمكن اللاعب هندرسون تسجيل الهدف الثالث لصالح ليفربول لتصبح النتيجة تقدم ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف لفريق ساوثهامتون.

وتنتهي المباراة بهذه النتيجة ويكتسب فريق محمد صلاح الثلاث نقاط ليتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة، ويأتي مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 80 نقطة.