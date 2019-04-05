نتيجة مباراة ليفربول وساوثهامتون اليوم الجمعة وصلاح يضرب بهدف رائع ويقود الريدز للصدارة مجددا

يعود اليوم الريدز ليفربول لمنافسات الدوري الانجليزي الممتاز حين يحل ضيفا على فريق ساوثهامتون في الجولة 33 والتي ينافس فيها ليفربول على صدارة جدول الترتيب مع المتصدر حاليا مانشستر سيتي حيث يحتل الريدز المركز الثاني بفارق نقطة وحيدة عن السيتي، وبفوز الريدز اليوم يحتلون الصدارة مجددًا مؤقتًا.

مباراة ليفربول وساوثهامتون

وتنطلق مباراة اليوم في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت مكة حيث سيتم نقلها عبر قناة beIN sport 2HD بتعليق خليل البلوشي وعدد من القنوات المجانية والمشفرة الأخرى عبر مختلف الأقمار الصناعية، وستكون تلك المواجهة الاخيرة للريدز في الدوري قبل مواجهة بورتو في دوري أبطال أوروبا دور الثمانية.

نتيجة مباراة ليفربول وساوثهامتون اليوم

وبالنظر في المبارايات المتبقية للفريقين المتنافسين على اللقب ليفربول والسيتي فان طريق الأخير ممهدا للحفاظ على لقبه فيما عدا مواجهتين من الممكن أن تغير الحسابات، مواجهة الغريم التقليدي اليونايتد من الممكن أن تهدي اللقب للريدز بالاضافة لمباراة ليستر سيتي شرط أن يتخطي ليفربول عقبة تشيلسي بنجاح والمبارايات الأخرى له.

تشكيل ليفربول الرسمي كما جائت اختيارات المدرب الألماني كلوب: أليسون بيكر، أرنولد، ماتيب، فيرجل فان ديك، روبرتسون، فيالديندوم، فابينيو، نابي كيتا، محمد صلاح، ساديو ماني، فيرمينو