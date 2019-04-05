الاتحاد يُكرر الفوز على الباطن في أقل من أسبوع برباعية في الدوري

يحل نادي الباطن ضيفاً على اتحاد جدة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وأقام الباطن معسكراً في جدة للاستعداد لمواجهة الاتحاد الذي فاز على الباطن في مباراة الكأس برباعية، وقد لمح مدرب الباطن أن القرارات التحكيمية قد ساعدت الاتحاد في الفوز باللقب في مباراة الكأس.

مباراة الاتحاد والباطن

ينطلق اللقاء الساعة الثامنة وخمسة وأربعون دقيقة بتوقيت الرياض على قناة السعودية الرياضية الثانية ودوري بلس الثانية، وقد أكد مدرب الاتحاد بأنه سعيد باللاعبين الذين معه وكيفية تحويلهم الخسارة إلى فوز في الشوط الثاني من اللقاء، كما طالب الجماهير بالمساندة وتأجيل الانتقادات حتى نهاية الموسم.

نتيجة مباراة الاتحاد والباطن

وقد أضاف المولد أنه غير راضٍ عن مستواه في الفترة الماضية وهي ما يُقارب الأربعة مباريات الماضية وكل لاعب مُعرض لهذه الفترة لكنه سيتحدى نفسه للخروج من هذه المرحلة سريعاً كما أنه سيتقبل انتقادات الجماهير له، كما علق على مباراة الباطن في الكأس وأكد أنه سعيد بالفوز الثمين على الباطن ولكن لابد للاستعداد لمباريات الكأس.